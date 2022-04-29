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Марина Мохнаткина встретилась с Майклом Чендлером. Фото

Марина Мохнаткина встретилась с Майклом Чендлером. Фото
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Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина разместила новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию с бывшим чемпионом Bellator в лёгком весе, американцем Майклом Чендлером.

«Майкл дерётся на следующей неделе! У нас был сильный лагерь! Мы готовы», — подписала фотографию Мохнаткина.

Фото: Из личного архива Марины Мохнаткиной

Напомним, следующий бой Мохнаткина проведёт с чемпионкой PFL, американкой Кайлой Харрисон. Противостояние состоится 6 мая на турнире по смешанным единоборствам в Арлингтоне (США).

Чендлер в следующем бою сразится с соотечественником Тони Фергюсоном. Их поединок состоится на UFC 274 в ночь с 7 на 8 мая мск.

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