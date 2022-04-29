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Хабиб обратился к Тайсону Фьюри

Хабиб обратился к Тайсону Фьюри
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Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, поздравив британского боксёра Тайсона Фьюри с победой, которую он одержал в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом.

«Отличное выступление, чемпион. Мои поздравления», — написал Хабиб.

Напомним, бой Фьюри и Уайта проходил в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде. Фьюри одержал 32-ю победу в 33 поединках в профессиональной карьере и во второй раз подряд успешно провёл защиту титула WBC. Ещё один поединок Фьюри завершил вничью. Сразу после окончания боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

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