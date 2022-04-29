Тайсон Фьюри: я бы погонял Усика по рингу
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Британский боксёр Тайсон Фьюри признался, что не планирует проводить поединок с украинцем Александром Усиком, ещё раз подчеркнув, что принял окончательное решение по поводу завершения карьеры.
«Этого никогда не произойдёт, потому что я завершил карьеру. Но случись этот бой, я бы погонял его по рингу. Ведь он средневес, который просто поднабрал массы. Я выиграл каждый титул, который только можно. Мне больше нечего доказывать, я ухожу», — приводит слова Фьюри talkSPORT.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом, состоявшемся в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.
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