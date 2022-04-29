Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри: я бы погонял Усика по рингу

Тайсон Фьюри: я бы погонял Усика по рингу
Комментарии

Британский боксёр Тайсон Фьюри признался, что не планирует проводить поединок с украинцем Александром Усиком, ещё раз подчеркнув, что принял окончательное решение по поводу завершения карьеры.

«Этого никогда не произойдёт, потому что я завершил карьеру. Но случись этот бой, я бы погонял его по рингу. Ведь он средневес, который просто поднабрал массы. Я выиграл каждый титул, который только можно. Мне больше нечего доказывать, я ухожу», — приводит слова Фьюри talkSPORT.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после поединка с соотечественником Диллианом Уайтом, состоявшемся в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Поединок завершился победой Тайсона нокаутом в шестом раунде.

Усик — Фьюри: я тебя оседлаю:

Украинская звезда деклассирует Джошуа в реванше. Потом Усик придёт за Цыганским королём Украинская звезда деклассирует Джошуа в реванше. Потом Усик придёт за Цыганским королём
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022