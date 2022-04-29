«Зачем эти все «иуда», как с братом». Шлеменко — о конфликте Ф. Емельяненко и Габдуллина

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко высказался о конфликте между известным российским бойцом ММА Фёдором Емельяненко и главой Союза ММА России Радмиром Габдуллиным. Ранее Фёдор выразил недоверие президенту организации и призвал его уйти в отставку.



«Я вообще не понимаю Фёдора. Зачем? Это так же, когда он говорил о брате. Это его родной брат. Всё что угодно можно говорить, но это его родной брат. Зачем вот эти все «иуда», как это было. Здесь то же самое. Это его спарринг-партнёр, Радмир его человек. Это им воспитанный человек, из его команды. Почему нельзя просто встретиться и поговорить? Зачем эти непонятные закидухи. Что хорошего во всём этом, что сделал Фёдор? Моё мнение, это плохо для Союза, это его дискредитирует.

Радмир ни слова плохого никогда про Фёдора не сказал – он для него как бог, я это просто знаю. Кто Радмира поставил на эту должность? Фёдор. А почему нельзя встретиться и сказать: «Радмир, ты меня не устраиваешь — уходи». Вообще не понимаю, зачем выносить сор из избы. Как теперь Радмиру дальше работать?» — сказал Шлеменко в интервью на канале BoxingTV в YouTube.

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