«Я светленький». Генри Сехудо показал детское фото с братом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо разместил новый пост в своих социальных сетях, показав архивное фото с братом.
«Отсылка к 1991 году, когда мой брат Энджел (я светленький) и я стали чемпионами страны. Брат признан одним из лучших тренеров по борьбе в мире. В старшей школе его рекорд был 150-0. Я уважаю своего брата больше, чем кого-либо ещё», — написал Сехудо.
Фото: Генри Сехудо
35-летний Сехудо — бывший чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Генри становился чемпионом Олимпийских игр в вольной борьбе (Олимпиада 2008 года в Пекине (Китай), является трёхкратным Панамериканским чемпионом.
Сехудо провёл боксёрскую тренировку под руководством Тайсона:
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