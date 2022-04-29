Чудинов объяснил, почему Фьюри сейчас едва ли станет завершать карьеру

Российский боксёр Фёдор Чудинов поделился мнением о решении британца Тайсона Фьюри завершить карьеру.



«Там он столько денег получает. Кто из великих чемпионов так быстро завершал карьеру? До последнего боксировали. Тем более Тайсон Фьюри является цыганом. Думаю, ему по-любому предложат такой гонорар, что он не откажется. Не хочу сказать, что он меркантильный. Понятное дело, что деньги нужны, но я думаю, что это главная мотивирующая деталь, из-за которой Фьюри вряд ли прямо сейчас завершит карьеру.

В последних боях до этого он был в хорошей форме, у него отличная скорость, отличное состояние. Даже после полного боя настроение потрясающее, поэтому вряд ли в ближайшие пять лет он завершит карьеру. Мне кажется, Фьюри завершит карьеру, когда его кто-то жёстко нокаутирует. Надеюсь, такого не случится, но, если посмотреть, все завершали карьеру после жёстких нокаутов», — сказал Чудинов в интервью на канале USACHEV TV в YouTube.

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