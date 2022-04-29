Боб Арум: Альварес окажется не по зубам Биволу. Это не выпад в сторону Дмитрия
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Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о предстоящем поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауле Альваресе с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом.
«Бивол – хороший боец, но в этом поединке я бы поставил на Сауля. Альварес – воин. К тому же у него отличный тренер в лице Эдди Рейносо. Мне кажется, что он окажется Биволу не по зубам. Но это не выпад в сторону Бивола, потому что он компетентный парень, в активе которого есть хорошие победы», — сказал Арум в интервью на канале Little Giant Boxing в YouTube.
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Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Факты о Дмитрии Биволе:
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