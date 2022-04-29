Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боб Арум: Альварес окажется не по зубам Биволу. Это не выпад в сторону Дмитрия

Боб Арум: Альварес окажется не по зубам Биволу. Это не выпад в сторону Дмитрия
Комментарии

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением о предстоящем поединке абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауле Альваресе с непобеждённым российским боксёром Дмитрием Биволом.

«Бивол – хороший боец, но в этом поединке я бы поставил на Сауля. Альварес – воин. К тому же у него отличный тренер в лице Эдди Рейносо. Мне кажется, что он окажется Биволу не по зубам. Но это не выпад в сторону Бивола, потому что он компетентный парень, в активе которого есть хорошие победы», — сказал Арум в интервью на канале Little Giant Boxing в YouTube.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Факты о Дмитрии Биволе:

Непобеждённый чемпион без слабых мест. Почему Бивол — главный российский боксёр Непобеждённый чемпион без слабых мест. Почему Бивол — главный российский боксёр
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022