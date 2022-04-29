«Мне сказали, 100% состоится». Чимаев назвал возможные дату и место боя с Ковингтоном

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о возможном поединке с представителем США Колби Ковингтоном.



«Мне сказали, 100% состоится. Надеюсь, в октябре в Абу-Даби подерусь. Абу-Даби для меня как дом уже. Я там начал и хочу там закончить – забрать свои пояса. Если встретимся, не думаю, что что-то произойдёт. Если что-то я сделаю ему до боя, он в полицию позвонит – зачем мне в обезьянник садиться? Подожду я в клетке его. Пусть говорит потом. Всерьёз не надо воспринимать таких людей», – сказал Чимаев на канале Hustle MMA в YouTube.



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