Знаменитый тренер объяснил, почему Уайту не стоит жаловаться на толчок Фьюри

Знаменитый тренер Тедди Атлас прокомментировал результат боя британцев Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта. Фьюри нокаутировал своего соперника в шестом раунде и защитил титул чемпиона мира по версии WBC. После боя его оппонент заявил, что оказался в нокауте из-за нелегальных действий Фьюри, который якобы толкнул его. По словам Уайта, он сильно ударился головой о канвас.



«Иногда бои в супертяжёлом весе слишком громко обсуждаются. Создаётся лишний хайп. Но нокаут спас этот бой.



В первую очередь я хочу сказать, что Фьюри был очень хорошо готов. В то же время нужно отметить, насколько плох был Диллиан Уайт. Вместо того чтобы говорить о толчке, ему стоит подумать о плохой подготовке. Он не был готов к такому ведению боя. Все специалисты, находившиеся в его углу, проделали плохую работу. Когда сталкиваешься с доминирующим соперником, нужно использовать джебы. Так делал Майк Тайсон, когда дрался с более высокими ребятами.



Фьюри действовал очень терпеливо. Он дождался момента для апперкота. Это был первый апперкот за вечер, который он выбросил. Уайт даже не видел этой опасности», — цитирует тренера BoxingScene.

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