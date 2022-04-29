Чимаев: Веттори — испуганный. Приглашали на спарринги, он даже не пришёл

Боец UFC Хамзат Чимаев отреагировал на слова итальянца Марвина Веттори, который изъявлял желание провести с ним поединок. Чеченский боец шведского происхождения обвинил потенциального соперника в трусости.



«Может быть, даже в 84 кг поднимусь, там рейтинговый бой сделаю, потом за пояс подерусь. Веттори? Испуганный. Мы его приглашали на спарринги, он даже не пришёл. Он вообще ничего не хочет, все хотят хайпа», – сказал Чимаев в YouTube-шоу «Раз на раз».



Следующим соперником Чимаева должен стать американец Колби Ковингтон. Ранее Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.