«Это было страшно». Блахович рассказал о травме, которая его напугала

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович рассказал о травме, которая заставила его понервничать. По словам спортсмена, из-за проблем со здоровьем он не хотел спешить с возвращением в октагон.
«Я проснулся в один из дней и почувствовал боль в шее. Сперва подумал, что, возможно, просто неудачно лежал. В зале мы делали стандартные тренировки, я принял один из ударов по защите и почувствовал резкую боль в шее. Я не чувствовал левую руку и левую часть тела.
Она просто выключилась. Была парализована. Тогда я понял, что это ненормально. Случилось что-то плохое.
Я отправился к врачу, мы сделали МРТ. Выяснилось, что у меня были проблемы с диском в шее. Он оказывал давление на нерв. Поэтому у меня и было такое чувство.
Это было страшно. Я не понимал, что происходит. Странное чувство, новое, страшное. Врач сказал, что мы будем лечить это три недели, если не поможет, сделаем операцию. К счастью, обошлось без операции», — цитирует Блаховича MMA Fighting.
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