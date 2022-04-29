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Чимаев: если Мухаммада дадут, подерусь с ним. Почему нет, если это приведёт к титулу?

Чимаев: если Мухаммада дадут, подерусь с ним. Почему нет, если это приведёт к титулу?
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Боец UFC Хамзат Чимаев рассказал о возможном следующем сопернике, если от поединка откажется Колби Ковингтон. Ранее американец Белал Мухаммад заявил, что готов провести бой с Чимаевым. По мнению Мухаммада, Колби не станет драться с Чимаевым.

«Кто хочет со мной драться? Если Белала [Мухаммада] дадут, я с радостью с ним подерусь. Если это приведёт меня к титулу, почему бы нет? Раньше все говорили: «Он ни с кем не подрался». Я второго номера побил, и что сейчас? Мне без разницы – кого дадут, с тем подерусь. Я Дане Уайту тоже сказал: если приведёт меня к титулу, я с кем угодно подерусь», – сказал Чимаев в YouTube-шоу «Раз на раз».

Ранее Хамзат одержал победу в поединке с бразильцем Гилбертом Бёрнсом. Впервые в карьере в UFC шведский боец не смог завершить бой досрочно. Чимаев одержал победу единогласным решением судей.

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