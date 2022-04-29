Оливейра заявил, что не боится идти в размен ударами с Гэтжи

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра поделился ожиданиями от титульного поединка с Джастином Гэтжи на турнире UFC 274. Бразилец заявил, что не собирается избегать обмена ударами с американцем. Ранее многие специалисты предполагали, что Оливейре не стоит сходиться в открытом противостоянии с Гэтжи.
«Я выйду в октагон как Чарльз, боец ММА. Люди, которые думают так: «Ааа, Чарльз будет стараться вести бой в партере», — забудьте об этом!
Во все времена я дрался, я никогда не пытался всеми силами перевести бой в партер. Я — боец ММА с большим арсеналом. Если будет драка, пойду в размен ударами с соперником. Если есть возможность перевести бой в партер, я это сделаю. Если же придётся бороться в стойке, буду делать и это. Я не дурак», — цитирует Оливейру BloodyElbow.
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