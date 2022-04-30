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Бойцам UFC запретили выносить флаги

Бойцам UFC запретили выносить флаги
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Эквадорский боец UFC Марлон Вера заявил, что выйдет на бой с представителем США Робом Фонтом, который состоится в ночь на 1 мая мск на турнире UFC Vegas 53, без национального флага.

Как рассказал Вера, в UFC приняли решение запретить бойцам демонстрировать флаги своих стран.

«Конечно, национальный флаг очень важен для меня. Я отношусь к этому очень серьёзно», — сказал Вера в интервью журналисту ММА Хосе Луису Сантакрузу.

Ранее сообщалось, что Фонт провалил взвешивание. Его вес составил 62,82 кг, а его соперника — 61,91 кг. Таким образом, Фонт превысил лимит на 1,13 кг и теперь заплатит оппоненту часть своего гонорара из-за нарушения.

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