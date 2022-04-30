Бивол: у Сауля были близкие бои. Его и раньше перебивали

Непобеждённый российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий в полутяжёлой весовой категории, поделился мыслями относительно предстоящего поединка с мексиканцем Саулем Альваресом.



«Во-первых, хотел бы подчеркнуть, что у Сауля были близкие бои. Его и раньше перебивали. Каждый боксёр обладает определёнными качествами и порой допускает ошибки. Моя цель — извлечь выгоду из этих ошибок во время поединка.



Возможно, я не самый сильный или быстрый, но у меня есть полный набор боксёрских качеств, которые я привнесу в этот бой. Это то, что делает меня тем, кто я есть. Когда сражаешься с кем-то высшего калибра, очень важно оставаться предельно сконцентрированным», — приводит слова Бивола The Sun.



Бой Бивола и Альвареса состоится 8 мая в Лас-Вегасе (США).

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Факты о Дмитрии Биволе:

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