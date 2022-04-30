Порье сдержал обещание и пожертвовал $ 20 тысяч в фонд Оливейры
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье, как и обещал, внёс пожертвование в размере $ 20 000 в благотворительный фонд действующего чемпиона промоушена в лёгком весе, представителя Бразилии Чарльза Оливейры. Эту сумму Дастин обещал передать сразу после поединка с Чарльзом на турнире UFC 269.
«Обещание дано — обещание выполнено! Мы поддерживаем Чарльза и его миссию по расширению возможностей молодёжи Бразилии. Желаю всего наилучшего в предстоящей защите титула», — говорится в сообщении Порье, размещённом в социальных сетях организации The Good Fight Foundation.
«Брат, ты потрясающий. Спасибо тебе, Дастин», — написал Оливейра в своих социальных сетях.
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