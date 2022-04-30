Несколько сотен человек вышло на пробежку с Петром Яном. Видео

Известный российский боец UFC Пётр Ян вернулся в Екатеринбург и уже приступил к тренировкам. Сегодня, 30 апреля, он провёл пробежку на улицах города, присоединилось к которой более 300 человек. Об этом информирует пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Помимо утренней пробежки, Пётр провёл разминку и лёгкую тренировку. В конце мероприятия Пётр сфотографировался со всеми желающими.
Несколько сотен человек вышло на пробежку с Петром Яном:
Напомним, в последнем бою Ян встречался с американцем Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна.
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