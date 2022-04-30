Стал известен дебютный соперник Аскара Можарова в UFC

Украинский боец смешанных единоборств Аскар Можаров в дебютном поединке в UFC сразится с американцем Алонзо Менифилдом. Об этом сообщает Cageside Press, ссылаясь на несколько источников, знакомых с ситуацией.
Бой Можарова и Менифилда состоится 4 июня на турнире UFC Fight Night 207.
Можаров дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. В прошлом году он дважды мог провести поединки в UFC: с Беном Ротуэллом и Дастином Джейкоби, но оба боя были отменены из-за визовых проблем у украинца.
Менифилд в последнем поединке, состоявшемся в декабре прошлого года, единогласным решением судей уступил соотечественнику Уильяму Найту.
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Напомним, в ночь с 30 апреля на 1 мая мск состоится турнир UFC Vegas 53, в главном событии которого встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт.
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