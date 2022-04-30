Блэйдс и Аспиналл могут возглавить турнир UFC в Лондоне
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Американский боец смешанных единоборств Кёртис Блэйдс и британец Том Аспиналл могут сразиться друг с другом на турнире UFC, который состоится 23 июля в Лондоне. Об этом рассказал известный инсайдер Ариэль Хельвани. По сведениям источника, их поединок может стать главным событием спортивного шоу.
В последнем поединке Блэйдс победил нокаутом соотечественника Криса Докоса. Что касается Аспиналла, то он в предыдущем бою оказался сильнее россиянина Александра Волкова, одолев его в первом раунде сабмишеном. В настоящее время Кёртис и Том занимают четвёртое и шестое место в рейтинге тяжеловесов UFC соответственно.
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