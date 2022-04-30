Фёдор Емельяненко: Шлеменко привлекает к себе внимание, раздавая комментарии

Российский боец Фёдор Емельяненко обвинил президента Союза ММА России Радмира Габдуллина в манипулировании общественным мнением и ответил на комментарии Александра Шлеменко. Емельяненко занимал пост председателя наблюдательного совета Союза смешанных единоборств.

«Мне жаль, что Александр Шлеменко, думая о благе союза, в котором он стал советником действующего президента, привлекает к себе внимание, раздавая направо и налево комментарии о ситуации, в которой не разобрался. Сор из избы не выносился, пока Радмир не решил заработать своей репутации дополнительные очки и дал развёрнутый комментарий о том, в какое сложное время я ушёл из союза. Если говорить о том, что мы могли бы пообщаться с Радмиром, то мы общались, в личных беседах и в переписке я неоднократно указывал Радмиру на его неправильные действия, он соглашался, обещал исправиться, но делал всё по-своему. Я неоднократно говорил, что, если он будет себя так вести, я перестану его поддерживать, но с каждым разом ситуация повторялась.

Для себя я нашёл единственный выход – уйти из союза, так как устал оправдывать действия Радмира его неопытностью и горячностью. Кроме того, у меня есть переписка, где Радмир пишет о том, что он готов уйти, если я скажу. Я сказал – действий не последовало. Тем не менее он и сейчас продолжает использовать моё имя, чтобы заработать себе рейтинг. Мне неприятно было осознать, что у Радмира, который стремится в политику, и у Александра, который становится популярным блогером, один почерк. Действия Александра мне понятны. А вот то, что сейчас пытается сделать Радмир, открыто манипулируя общественным мнением, — подло. Особенно, учитывая, сколько добра было для него сделано», – сказал Емельяненко, слова которого приводит ТАСС.

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