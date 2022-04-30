Вердум оценил перспективы Джонса в тяжёлом весе

Боец ММА Фабрисиу Вердум поделился мнением о переходе экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса в тяжёлый вес. Ранее американец заявил, что намеревается провести бой с экс-чемпионом UFC в тяжёлом весе Стипе Миочичем.



«Я уверен, что он добьётся успеха. Он тренировался с тяжеловесами, но дрался с полутяжеловесами. Это было очень умно. Аналогично поступал Густафссон, когда я с ним дрался. Я думаю, что он был даже тяжелее меня. Но эти ребята умны. Они переходят в полутяжёлый вес, чтобы быть сильнее.



У Джонса хороший капитал. Он мог уйти ещё два года назад. Думаю, что он сделал хорошие инвестиции. Теперь он может ни о чём не беспокоиться.



Он очень высокий, наверное, как я, 193 см. Думаю, что рост не станет проблемой. Я хочу посмотреть его возвращение в октагоне», — цитирует Вердума MMAJunkie.