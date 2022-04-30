«Наши болельщики знают, кто лучший». Усман оставил сообщение Канело

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман обратился к чемпиону мира по боксу во втором среднем весе Саулю Альваресу. Ранее спортсмены говорили о готовности провести поединок.



«Наши болельщики знают, кто лучший. Они знают, что лучшие не прячутся, не дерутся за эти пластмассовые пояса, называя себя суперчемпионами. В следующий раз веди себя тихо. Если тебе нужен урок, как спасти ваш умирающий спорт, дай мне знать. У меня Дана Уайт на быстром наборе», — написал в соцсетях Усман.



8 мая в Лас-Вегасе (США) Альварес проведёт бой с российским боксёром Дмитрием Биволом. Дмитрий дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. За время выступлений россиянин одержал 19 побед, 11 из которых – нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Альварес первый бой провёл в 2005 году. Его результат: 57 побед (39 – нокаутом), одно поражение и две ничьих.