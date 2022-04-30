Эдди Хирн: Джейк Пол уже не блогер, а боксёр
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Известный промоутер Эдди Хирн высказался о блогере Джейке Поле, который проводит боксёрские поединки. По мнению Хирна, к Полу уже нужно относиться более серьёзно, хотя промоутер и не считает его реальным претендентом на титулы.
«Я больше не участвую в организации боёв YouTube-боксёров. Но Джейк Пол уже больше не является блогером, он — боксёр, который правильно ведёт бой.
Нельзя сказать, что он многого добился. Но это — большой парень, который может немного бить. Он проводил время в тренировочных лагерях. Посмотрим, как всё сложится дальше», — цитирует Хирна DailyStar.
Ранее промоутер участвовал в организации мегабоя с участием Логана Пола, брата Джейка, и блогера KSI. Этот поединок проходил в 2019 году.
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