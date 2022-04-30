Друг Чимаева подерётся на турнире UFC в Лондоне. Его соперник уже бился с Хамзатом
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Британский боец ММА Даррен Тилл проведёт очередной бой на турнире UFC в Лондоне, который будет проходить в июле 2022 года. Бывший претендент на чемпионский титул в полусреднем весе встретится со шведом Джеком Херманссоном, сообщает инсайдер Ариэль Хельвани.
Тилл и Херманссон должны были провести бой ещё в декабре 2020 года. Британец отказался от боя из-за травмы колена.
Тилл является другом шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева. Любопытно, что Чимаев на турнире Bulldog Fight Night 9 встречался с Херманссоном. Тогда они провели поединок по правилам вольной борьбы. Уверенную победу одержал Хамзат (8:0).
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