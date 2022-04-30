Отец Фьюри бросил вызов Майку Тайсону, Форману и Холифилду

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсона Фьюри, заявил о желании провести поединки с величайшими боксёрами-тяжеловесами. 57-летний британец вызвал на бой Майка Тайсона, Эвандера Холифилда и Джорджа Формана. Он предложил им провести выставочные бои.



«Сейчас или никогда. Я подерусь с любым человеком в мире за правильную сумму. Обещаю, я смогу отплатить за это ярким шоу. И им насладится публика, я покажу всё.



Если вы хотите провести выставочные бои, не звоните Джону Фьюри! Потому что меня придётся побить, чтобы победить. Я сам набью всем морды. Но я жду. Майк Тайсон, Эвандер Холифилд, Джордж Форман, я готов драться с любым», — цитирует Джона Фьюри Daily Star.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.