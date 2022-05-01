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У Ромеро сменился соперник в Bellator. Манхуфа не оправдали после драки с грабителями

У Ромеро сменился соперник в Bellator. Манхуфа не оправдали после драки с грабителями
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Экс-боец UFC Йоэль Ромеро проведёт свой следующий бой на турнире Bellator 280. Но он не сможет встретиться с Мелвином Манхуфом, который должен был стать его соперником. Манхуфа заменит Алекс Полиззи, сообщает журналист Марсель Дорфф.

Изначально планировалось, что Ромеро проведёт бой с Манхуфом. Но представитель Нидерландов повредил руку во время драки с тремя грабителями. Пока он находится под следствием. Ранее Манхуф обнаружил трёх грабителей рядом со своим домом. Боец ММА бросился на них и устроил драку, сейчас делом занимается полиция.

Что касается Полиззи, то он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. У Ромеро 13 побед и шесть поражений. Ромеро неудачно дебютировал в Bellator. В первом поединке в промоушене он уступил Филу Дэвису.

Турнир Bellator 280 будет проходить в Париже (Франция).

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