У Ромеро сменился соперник в Bellator. Манхуфа не оправдали после драки с грабителями

Экс-боец UFC Йоэль Ромеро проведёт свой следующий бой на турнире Bellator 280. Но он не сможет встретиться с Мелвином Манхуфом, который должен был стать его соперником. Манхуфа заменит Алекс Полиззи, сообщает журналист Марсель Дорфф.



Изначально планировалось, что Ромеро проведёт бой с Манхуфом. Но представитель Нидерландов повредил руку во время драки с тремя грабителями. Пока он находится под следствием. Ранее Манхуф обнаружил трёх грабителей рядом со своим домом. Боец ММА бросился на них и устроил драку, сейчас делом занимается полиция.



Что касается Полиззи, то он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. У Ромеро 13 побед и шесть поражений. Ромеро неудачно дебютировал в Bellator. В первом поединке в промоушене он уступил Филу Дэвису.



Турнир Bellator 280 будет проходить в Париже (Франция).