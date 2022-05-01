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Романов в первом раунде победил Шермана на турнире UFC

Романов в первом раунде победил Шермана на турнире UFC
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходит я турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.

Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. Таким образом, Романов одержал 16-ю победу в 16-ти боях в смешанных единоборствах.

в главном событии турнира встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт. Участие в спортивном мероприятии примет также белорусский боец Андрей Орловский, который сразится с американцем Джейком Коллье.

Основной кард:

Роб Фонт — Марлон Вера
Андрей Орловский — Джейк Коллье
Жоандерсон Брито — Андре Фили
Грант Доусон — Джаред Гордон
Тристан Коннелли — Даррен Элкинс
Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт

UFC 2022. UFC Fight Night (on ESPN 35), Лас-Вегас, США
Александр Романов (W) - Чейз Шерман
01 мая 2022, воскресенье. 01:10 МСК
Окончено
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