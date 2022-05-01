Романов в первом раунде победил Шермана на турнире UFC

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходит я турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.

Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. Таким образом, Романов одержал 16-ю победу в 16-ти боях в смешанных единоборствах.

в главном событии турнира встретятся эквадорец Марлон Вера и представитель США Роб Фонт. Участие в спортивном мероприятии примет также белорусский боец Андрей Орловский, который сразится с американцем Джейком Коллье.

Основной кард:

Роб Фонт — Марлон Вера

Андрей Орловский — Джейк Коллье

Жоандерсон Брито — Андре Фили

Грант Доусон — Джаред Гордон

Тристан Коннелли — Даррен Элкинс

Кшиштоф Йотко — Джеральд Мёршарт