Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 53

Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 53, состоявшегося в ночь с 30 апреля на 1 мая мск. Каждый из участников спортивного мероприятия получил сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.

Денежный приз за лучшее выступление вечера достался двум бойцам: Франсиско Фигередо и Жоандерсону Брито.



Бонус за лучший бой вечера получили Роб Фонт и Марлон Вера.

Напомним, главным боем вечера стало противостояние эквадорца Марлона Веры и американца Роба Фонта (победа Марлона Веры решением судей). Соглавным стал бой между Андреем Орловским и Джейком Коллье (победа Андрея Орловского раздельным решением судей).