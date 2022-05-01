Названы бойцы, получившие денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 53
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Стали известны имена бойцов, которым достались денежные бонусы по итогам турнира UFC Vegas 53, состоявшегося в ночь с 30 апреля на 1 мая мск. Каждый из участников спортивного мероприятия получил сумму в размере $ 50 000. Информацией о вознаграждении бойцов поделилась пресс-служба промоушена.
Денежный приз за лучшее выступление вечера достался двум бойцам: Франсиско Фигередо и Жоандерсону Брито.
Бонус за лучший бой вечера получили Роб Фонт и Марлон Вера.
Напомним, главным боем вечера стало противостояние эквадорца Марлона Веры и американца Роба Фонта (победа Марлона Веры решением судей). Соглавным стал бой между Андреем Орловским и Джейком Коллье (победа Андрея Орловского раздельным решением судей).
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