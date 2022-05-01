Романов рассказал, с кем хотел бы провести следующий бой

Молдавский боец Александр Романов рассказал, с кем он хотел бы провести следующий бой.



«В этот раз мы много работали над ударкой, но мой оппонент решил побороться. Вы видели, как я доказал ему, что это было ошибкой. Я хотел бы провести следующий бой с Аугусто Сакаем. Думаю, может быть в июле-августе. Я здесь и я готов», – сказал Романов после боя.



В ночь с 30 апреля на 1 мая мск проходил турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 53. В рамках предварительного карда молдавский боец Александр Романов встретился с американцем Чейзом Шерманом.



Бой завершился победой Романова в первом раунде болевым приёмом. Таким образом, молдавский боец одержал 16-ю победу в 16-ти боях в смешанных единоборствах.

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