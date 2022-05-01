Сехудо назвал Орловского легендой

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо прокомментировал победу Андрея Орловского над Джейком Коллье на турнире UFC Vegas 53.

«Даже если вы не согласны с этим решением – Орловский абсолютная легенда», – написал Сехудо в своём «твиттере».



Орловский одержал 23-ю победу в UFC. Таким образом, он повторил рекорд Дональда Серроне и Джима Миллера по этому показателю.



В соглавном бою турнира UFC Vegas 53 Орловский сразился с американцем Джейком Коллье. Бой продлился все три раунда и завершил победой Орловского раздельным решением судей. Для белоруса эта победа стала 34-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 20 поражений.



Отметим, победная серия Орловского в UFC продлилась до четырёх боёв. Ранее белорус победил Джареда Вандераа, Карлоса Фелипе и Чейза Шермана. Свое последнее поражение Орловский потерпел 20 февраля 2021 года. На турнире UFC Fight Night 185 Орловский проиграл Тому Аспиналлу после удушающего приёма.