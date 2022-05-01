Сэндхаген: Стерлинг вдохновил многих победой над Яном

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Кори Сэндхаген поделился мыслями о победе соотечественника Алджэмейна Стерлинга в поединке с россиянином Петром Яном в реванше, состоявшемся на UFC 273.
«Меня не слишком удивило решение отдать победу Стерлингу. Мне кажется, Алджо выиграл первый раунд. А вообще бой получился довольно увлекательным. В каком-то смысле я даже рад за Алджэмейна, которого почти все считали аутсайдером, а он взял и справился. Этот парень вытащил зайчика из шляпы. Что тут скажешь — здорово! Полагаю, он вдохновил многих этой победой, и я этому рад», — приводит слова Сэндхагена MMA News со ссылкой на его интервью на канале LowKick MMA в YouTube.
Несколько сотен человек вышло на пробежку с Петром Яном:
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 1 мая 2022
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38
- 30 апреля 2022
-
23:55
-
22:36
-
21:38
-
20:24
-
19:33
-
19:11
-
17:22
-
17:10
-
16:35
-
14:52
-
14:03
-
13:33
-
12:33
-
11:49
-
11:32
-
10:42
-
09:59
-
09:18
-
00:28
- 29 апреля 2022
-
23:45
-
22:15
-
21:42
-
21:05
-
20:25