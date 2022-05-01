Сэндхаген: Стерлинг вдохновил многих победой над Яном

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в легчайшем весе, американец Кори Сэндхаген поделился мыслями о победе соотечественника Алджэмейна Стерлинга в поединке с россиянином Петром Яном в реванше, состоявшемся на UFC 273.



«Меня не слишком удивило решение отдать победу Стерлингу. Мне кажется, Алджо выиграл первый раунд. А вообще бой получился довольно увлекательным. В каком-то смысле я даже рад за Алджэмейна, которого почти все считали аутсайдером, а он взял и справился. Этот парень вытащил зайчика из шляпы. Что тут скажешь — здорово! Полагаю, он вдохновил многих этой победой, и я этому рад», — приводит слова Сэндхагена MMA News со ссылкой на его интервью на канале LowKick MMA в YouTube.

Несколько сотен человек вышло на пробежку с Петром Яном:

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