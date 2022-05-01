Чимаев отреагировал на слова Майка Тайсона, назвавшего его психопатом

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал слова бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона.
«Нет, не смотрел его бой с Гилбертом Бёрнсом, но я знаю, что у этого парня есть некоторые проблемы. Он выглядит как хороший парень, но в какой-то степени он психопат», — говорил ранее Тайсон.
«Ничего себе. От нормального чувака слышу, что я психопат. Я не слышал, если честно. Я не смотрю всё это, потому что надоело в YouTube видеть своё лицо. Я в WhatsApp захожу, звонки делаю. Иногда истории закидываю, как с пацанами прикалываемся. А так спонсорскую движуху ведёт мой менеджер», — сказал Чимаев в интервью на канале Hustle MMA в YouTube.
Лупил на улице наркодилеров и мужика с ножом. 7 фактов о Чимаеве:
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