Диаз: уступить в боксе — всё равно что проиграть баскетбольный матч. Это не настоящий бой

Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз поделился мыслями о боксе.



«Уступить в боксе — всё равно что проиграть баскетбольный матч. Это не настоящий бой», — написал Диаз на своей странице в «Твиттере».



Последний поединок Диаз провёл в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил сразиться с известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.



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