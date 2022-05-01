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Диаз: уступить в боксе — всё равно что проиграть баскетбольный матч. Это не настоящий бой

Диаз: уступить в боксе — всё равно что проиграть баскетбольный матч. Это не настоящий бой
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз поделился мыслями о боксе.

«Уступить в боксе — всё равно что проиграть баскетбольный матч. Это не настоящий бой», — написал Диаз на своей странице в «Твиттере».

Последний поединок Диаз провёл в июне 2021 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 263, проиграв представителю Великобритании Леону Эдвардсу. Нейт изначально планировал провести ещё один бой до конца 2021 года, но не смог договориться с UFC о сопернике после того, как промоушен предложил сразиться с известным шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

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