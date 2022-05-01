Шакур Стивенсон одолел Оскара Вальдеса в объединительном бою за пояса WBC и WBO
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В Лас-Вегасе (США) состоялся поединок, в ходе которого американский боксёр Шакур Стивенсон победил мексиканца Оскара Вальдеса. Бойцы сражались за титулы Всемирного боксёрского совета (WBC) и Всемирной боксёрской организации (WBO) во втором полулёгком весе.
Стивенсон праздновал победу единогласным решением судей. Теперь в активе Шакура 18 побед в 18 поединках (9 из них он добыл нокаутом). Оскар потерпел первое поражение в карьере при 30 победах (23 раза добывал виктории нокаутами).
Ранее на том же турнире американский боксёр Нико Али Уолш, внук легендарного Мохаммеда Али, победил в первом раунде нокаутом соотечественника Алехандро Ибарру.
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