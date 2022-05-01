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Пётр Ян — Марлону Вере: можем разделить октагон в один день

Пётр Ян — Марлону Вере: можем разделить октагон в один день
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Известный российский боец UFC Пётр Ян отреагировал на победу эквадорца Марлона Веры, одержанную им в поединке с представителем США Робом Фонтом на UFC Vegas 53.

«Неплохое выступление сегодня вечером. Можем разделить октагон в один день», — написал Ян на своей официальной странице в «Твиттере».

Бой Веры и Фонта состоялся в ночь с 30 апреля на 1 мая мск и стал главным событием спортивного мероприятия. Противостояние продлилось все пять раундов и завершилось победой Марлона решением судей. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету 7 поражений.

Несколько сотен человек вышло на пробежку с Петром Яном:

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