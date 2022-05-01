«Дата и место определены». Владимир Минеев анонсировал свой следующий бой

Известный российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев разместил новый пост у себя в социальных сетях, анонсировав свой следующий поединок. Минеев сразится со звездой поп-ММА Тимуром Никулиным. Об этом ранее говорил Магомед Исмаилов, дав понять, что выбранный соперник представляет риск для Владимира.
«Друзья! Дата и место определены: 12 июня я проведу бой с самовыдвиженцем в короли Тимуром «лёгкие деньги» Никулиным. Встречаемся в Москве на стадионе «ВТБ Арена Динамо», — написал Минеев.
Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.
Минеев снял забавное видео со своей фигурой:
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