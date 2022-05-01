«Будет жарко». Гаджиев раскрыл подробности формата поединка между Минеевым и Никулиным
Поделиться
Известный менеджер Камил Гаджиев рассказал о формате поединка между бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым и звездой поп-ММА Тимуром Никулиным.
«Вчера Владимир Минеев и Тимур Никулин впервые посмотрели друг другу в глаза! 12 июня, в честь Дня России, «стадион Динамо»! Бокс, шесть раундов по три минуты! Будет жарко», — написал Гаджиев в своих социальных сетях.
В последний раз Минеев сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.
Минеев высказался о третьем бое с Исмаиловым:
Комментарии
- 1 мая 2022
-
16:09
-
15:26
-
15:14
-
14:19
-
13:47
-
13:12
-
12:37
-
11:40
-
11:29
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38
- 30 апреля 2022
-
23:55
-
22:36
-
21:38
-
20:24
-
19:33
-
19:11
-
17:22
-
17:10
-
16:35
-
14:52
-
14:03
-
13:33
-
12:33
-
11:49
Партнерский контент