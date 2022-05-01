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«Будет жарко». Гаджиев раскрыл подробности формата поединка между Минеевым и Никулиным

«Будет жарко». Гаджиев раскрыл подробности формата поединка между Минеевым и Никулиным
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Известный менеджер Камил Гаджиев рассказал о формате поединка между бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым и звездой поп-ММА Тимуром Никулиным.

«Вчера Владимир Минеев и Тимур Никулин впервые посмотрели друг другу в глаза! 12 июня, в честь Дня России, «стадион Динамо»! Бокс, шесть раундов по три минуты! Будет жарко», — написал Гаджиев в своих социальных сетях.

В последний раз Минеев сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Минеев высказался о третьем бое с Исмаиловым:

Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул Исмаилову и Минееву пора идти в Bellator. Третий бой нужно провести именно там – за титул
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