«Будет жарко». Гаджиев раскрыл подробности формата поединка между Минеевым и Никулиным

Известный менеджер Камил Гаджиев рассказал о формате поединка между бойцом смешанных единоборств Владимиром Минеевым и звездой поп-ММА Тимуром Никулиным.

«Вчера Владимир Минеев и Тимур Никулин впервые посмотрели друг другу в глаза! 12 июня, в честь Дня России, «стадион Динамо»! Бокс, шесть раундов по три минуты! Будет жарко», — написал Гаджиев в своих социальных сетях.

В последний раз Минеев сражался на турнире по смешанным единоборствам AMC Fight Nights 105, где уже во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Поединок завершился победой Владимира. До этого Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья.

Минеев высказался о третьем бое с Исмаиловым: