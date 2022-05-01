Орловский извинился после своей победы над Коллье, ставшей рекордной

Белорусский боец UFC Андрей Орловский прокомментировал победу, одержанную в поединке с американцем Джейком Коллье. Бой продлился все три раунда и завершился победой Орловского раздельным решением судей.



«Это был вообще непростой бой. Джейк стал первым соперником за последние четыре или пять моих последних боёв, кто смог сделать мне рассечение. Желаю ему удачи в будущем.



Хочу извиниться перед всеми, кого я сегодня разочаровал. Впереди у нас с тренером очень много работы над ошибками», — сказал Орловский на пресс-конференции.



Напомним, Орловский одержал 23-ю победу в UFC, тем самым повторив рекорд американских бойцов Дональда Серроне и Джима Миллера по этому показателю.



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