Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Орловский извинился после своей победы над Коллье, ставшей рекордной

Орловский извинился после своей победы над Коллье, ставшей рекордной
Комментарии

Белорусский боец UFC Андрей Орловский прокомментировал победу, одержанную в поединке с американцем Джейком Коллье. Бой продлился все три раунда и завершился победой Орловского раздельным решением судей.

«Это был вообще непростой бой. Джейк стал первым соперником за последние четыре или пять моих последних боёв, кто смог сделать мне рассечение. Желаю ему удачи в будущем.

Хочу извиниться перед всеми, кого я сегодня разочаровал. Впереди у нас с тренером очень много работы над ошибками», — сказал Орловский на пресс-конференции.

Напомним, Орловский одержал 23-ю победу в UFC, тем самым повторив рекорд американских бойцов Дональда Серроне и Джима Миллера по этому показателю.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Орловский вышел на коротком уведомлении и повторил исторический рекорд. Легенда UFC Орловский вышел на коротком уведомлении и повторил исторический рекорд. Легенда UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022