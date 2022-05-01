«Он не выиграл ни одного боя за пять лет». Пол и Макгрегор устроили перепалку

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор поддел популярного видеоблогера Джейка Пола, присутствовавшего на вечере бокса Кэти Тэйлор — Аманда Серрано в качестве промоутера. Конор обратил внимание на розовые очки, в которых был Джейк.



«Кто, чёрт возьми, этот придурок в розовых очках как у Джимми Сэвилла?» — написал Макгрегор в своём «твиттере».

«Я тот, кто сделал для бойцов больше, чем ты. Я тот, кто выиграл пять боёв за последние два года, в то время как ты не выиграл ни одного боя за пять лет. Я тот, кто не принадлежит Дане Уайту. Я тот, кто устроил бой, который ты только что посмотрел, и тот, кто заплатил твоей героине Кэти Тэйлор. Вот кто я такой», — ответил Пол.



Отметим, что Тэйлор одолела Серрано раздельным решением судей, сохранив чемпионские титулы по версиям WBC, WBA, IBF и WBO.

Конор Макгрегор показал тяжёлую силовую работу на руки и спину:

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