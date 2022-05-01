«Я финиширую его». Марлон Вера вызвал Жозе Альдо на бой-реванш
Поделиться
Эквадорский боец UFC Марлон Вера после победы в бою с американцем Робом Фонтом рассказал о своём желании провести бой-реванш с бразильцем Жозе Альдо.
«Я бы хотел снова сразиться с Альдо, и особенно в пятираундовом бою, потому что он отказался от пятираундового боя, когда мы дрались в декабре прошлого года. С удовольствием надрал бы ему задницу, и если мы встретимся снова, то я финиширую его. Я гарантирую это», — приводит слова Веры MMA Fighting.
Напомним, поединок Веры и Фонта прошёл в ночь с 30 апреля на 1 мая мск и стал главным событием спортивного шоу. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи присудили победу Марлону. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету семь поражений.
Комментарии
- 1 мая 2022
-
17:17
-
16:33
-
16:09
-
15:26
-
15:14
-
14:19
-
13:47
-
13:12
-
12:37
-
11:40
-
11:29
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38
- 30 апреля 2022
-
23:55
-
22:36
-
21:38
-
20:24
-
19:33
-
19:11
-
17:22
-
17:10
-
16:35
-
14:52
-
14:03
-
13:33
Партнерский контент