«Я финиширую его». Марлон Вера вызвал Жозе Альдо на бой-реванш

Эквадорский боец UFC Марлон Вера после победы в бою с американцем Робом Фонтом рассказал о своём желании провести бой-реванш с бразильцем Жозе Альдо.

«Я бы хотел снова сразиться с Альдо, и особенно в пятираундовом бою, потому что он отказался от пятираундового боя, когда мы дрались в декабре прошлого года. С удовольствием надрал бы ему задницу, и если мы встретимся снова, то я финиширую его. Я гарантирую это», — приводит слова Веры MMA Fighting.

Напомним, поединок Веры и Фонта прошёл в ночь с 30 апреля на 1 мая мск и стал главным событием спортивного шоу. Бой продлился все пять раундов, по итогам которых судьи присудили победу Марлону. Для эквадорца эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах. Также на его счету семь поражений.