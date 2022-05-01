Гэтжи: Оливейре придётся повалить меня, иначе он будет выглядеть как Фергюсон

Американский боец Джастин Гэтжи высказался по поводу предстоящего поединка с чемпионом UFC бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 274.
«Я думаю, Чарльзу придётся повалить меня, иначе он будет выглядеть как Тони Фергюсон. Его лицо будет выглядеть так же.
Я был отличным борцом раньше, особенно в защитной борьбе. Очень тяжело было выиграть балл у меня, и никто не мог меня удержать. За всю карьеру, за 20 с лишним боёв, меня повалили, наверное, один-два раза.
Так что если кто-то из моих соперников будет думать, что повалить меня легко, то ему пригодится тренер, который даст ему подзатыльник и скажет: «О чём ты? Его за всю карьеру два раза повалили», — приводит слова Гэтжи Yahoo Sports.
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