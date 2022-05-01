«Может меня считать кем угодно». Шлеменко — про полемику с Фёдором Емельяненко
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Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко дал объяснение своим словам по поводу Фёдора Емельяненко.
Ранее Шлеменко выразил недовольство тем, что Емельяненко вступил в конфликт со своим бывшим спарринг-партнёром Радмиром Габдуллиным.
«Не хочу вступать в дополнительную полемику с Фёдором Емельяненко. Может продолжать меня считать кем угодно, но у меня есть своё мнение, которое я буду продолжать высказывать. Я уже говорил, что не понимаю, зачем Фёдор вынес этот конфликт с Габдуллиным в публичное пространство. Можно было всё решить иными путями. Весь шум только негативно сказывается на имидже Союза ММА России», — приводит слова Шлеменко «РБК Спорт».
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