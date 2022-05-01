Джейк Пол объявил о дате своего возвращения

Американский блогер и актёр Джейк Пол, который также известен своими выступлениями в боксе, рассказал, что вернётся 13 августа. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
В 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом. Во втором бою он победил баскетболиста Нейта Робинсона. После этих поединков Пол стал повышать уровень оппозиции. 17 апреля 2021 года соперником Пола стал 36-летний экс-чемпион Bellator Бен Аскрен. Этот поединок Пол выиграл нокаутом в первом раунде. На его счету в профессиональном боксе пять побед (четыре нокаутом) и ни одного поражения.
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