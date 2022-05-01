«Это будет захватывающий 2023 год». Диллашоу рассказал о планах на будущее

36-летний американский боец Ти Джей Диллашоу, бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе, рассказал о своих планах на 2023 год.
«Сейчас всё идеально выстраивается: в следующем бою я верну свой пояс, побив Алджэмейна Стерлинга, а затем отомщу Генри Сехудо. Он ведь сказал, что собирается вернуться? Кто знает, в какой дивизион вернётся, но это был бы один из тех, с кем бы я с удовольствием подрался. Затем у нас есть Жозе Альдо, парень, на которого я равнялся, когда только пришёл в спорт, и о поединке с которым мечтал, когда победил Барао. У меня есть несколько вариантов защиты этого пояса, когда я его получу. Это будет захватывающий 2023 год», – приводит слова Диллашоу MMA News.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
- 1 мая 2022
-
22:24
-
21:29
-
20:11
-
19:41
-
18:23
-
17:17
-
16:33
-
16:09
-
15:26
-
15:14
-
14:19
-
13:47
-
13:12
-
12:37
-
11:40
-
11:29
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38
- 30 апреля 2022
-
23:55
-
22:36
-
21:38
-
20:24
-
19:33
-
19:11
-
17:22