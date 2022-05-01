Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это будет захватывающий 2023 год». Диллашоу рассказал о планах на будущее

«Это будет захватывающий 2023 год». Диллашоу рассказал о планах на будущее
Комментарии

36-летний американский боец Ти Джей Диллашоу, бывший двукратный чемпион UFC в легчайшем весе, рассказал о своих планах на 2023 год.

«Сейчас всё идеально выстраивается: в следующем бою я верну свой пояс, побив Алджэмейна Стерлинга, а затем отомщу Генри Сехудо. Он ведь сказал, что собирается вернуться? Кто знает, в какой дивизион вернётся, но это был бы один из тех, с кем бы я с удовольствием подрался. Затем у нас есть Жозе Альдо, парень, на которого я равнялся, когда только пришёл в спорт, и о поединке с которым мечтал, когда победил Барао. У меня есть несколько вариантов защиты этого пояса, когда я его получу. Это будет захватывающий 2023 год», – приводит слова Диллашоу MMA News.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022