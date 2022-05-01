Бой Александр Усик — Энтони Джошуа пройдёт 25 июля

Промоутер Боб Арум, представляющий интересы британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о том, что второй поединок между чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа состоится 25 июля.
«Бой пройдёт 25 июля. Организация реванша Усика и Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет.
Откровенно говоря, похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа», — сказал Арум на YouTube-канале FightHype.com.
Первый поединок между Усиком и Джошуа был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт этого успеха Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
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