Стали известны дата боя и следующий соперник Даррена Тилла

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе англичанин Даррен Тилл проведёт бой с Джеком Херманссоном в соглавном событии турнира UFC в Лондоне 23 июля.

Напомним, в сентябре Тилл встречался с Дереком Брансоном. Победу в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Тилл проиграл свой четвёртый бой из пяти последних. Всего на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения. В предыдущем бою англичанин проиграл представителю Австралии Роберту Уиттакеру.

Херманссон в феврале проиграл раздельным решением судей Шону Стрикленду.

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