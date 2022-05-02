Стали известны дата боя и следующий соперник Даррена Тилла
Поделиться
Бывший претендент на титул чемпиона UFC в среднем весе англичанин Даррен Тилл проведёт бой с Джеком Херманссоном в соглавном событии турнира UFC в Лондоне 23 июля.
Напомним, в сентябре Тилл встречался с Дереком Брансоном. Победу в третьем раунде одержал Брансон, применив удушающий приём. Тилл проиграл свой четвёртый бой из пяти последних. Всего на его счету 18 побед в смешанных единоборствах и четыре поражения. В предыдущем бою англичанин проиграл представителю Австралии Роберту Уиттакеру.
Херманссон в феврале проиграл раздельным решением судей Шону Стрикленду.
Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.
Комментарии
- 2 мая 2022
-
00:26
- 1 мая 2022
-
23:20
-
22:24
-
21:29
-
20:11
-
19:41
-
18:23
-
17:17
-
16:33
-
16:09
-
15:26
-
15:14
-
14:19
-
13:47
-
13:12
-
12:37
-
11:40
-
11:29
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38
- 30 апреля 2022
-
23:55
-
22:36
-
21:38
-
20:24
-
19:33
Партнерский контент