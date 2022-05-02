Гэтжи: Оливейре предстоит пройти через ад, как Хабибу Нурмагомедову

33-летний американский боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи высказался о предстоящем титульном поединке в лёгком весе с бразильцем Чарльзом Оливейрой, который является действующим обладателем пояса.
«К началу поединка я буду идеален, и я буду идеален в течение 25 минут. Если он сможет победить меня, то слава ему. Но ему придётся пройти через ад, как Хабибу Нурмагомедову. Он не так силён, у него нет силовой структуры и взрывных тейкдаунов.
Его шанс в том, что он поймёт, что я перегибаю в атаке, тогда он может поймать меня на этом. Помимо этого, Чарльзу лучше каждый день молиться, чтобы он уложил меня в партер. Если нет, то это будет повтор боя с Майклом Чендлером, за исключением пяти раундов. Если бы я провёл пять раундов с Чендлером, он бы умер, и это правда. Так что я рад, что мы не прошли пять раундов», — приводит слова Гэтжи Middle Easy.
Поединок Гэтжи с Нурмагомедовым состоялся в октябре 2020 года, тогда Хабиб победил удушающим приёмом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Для Нурмагомедова тот бой стал последним — он принял решение завершить карьеру.
Напомним, турнир UFC 274 с титульным поединком Гэтжи – Оливейра состоится уже в воскресенье, 8 мая. Начало главного карда – в 5:00 мск.
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