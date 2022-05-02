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«Ты попался на треугольник из маунта». Нейт Диаз затроллил Гэтжи

«Ты попался на треугольник из маунта». Нейт Диаз затроллил Гэтжи
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Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз затроллил другого известного бойца Джастина Гэтжи, напомнив о том, как он проиграл бой россиянину Хабибу Нурмагомедову.

«Ты попался на треугольник из маунта», — написал Нейт Диаз в одной из социальных сетей.

Эта фраза стала ответом на сделанное ранее Гэтжи заявление в преддверии его боя с Чарльзом Оливейрой. Тогда Джастин сказал: «Ему придётся пройти через ад, как Хабибу Нурмагомедову…».

Поединок Гэтжи с Нурмагомедовым состоялся в октябре 2020 года, тогда Хабиб победил удушающим приёмом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Для Нурмагомедова тот бой стал последним — он принял решение завершить карьеру.

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