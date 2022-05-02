«Ты попался на треугольник из маунта». Нейт Диаз затроллил Гэтжи
Поделиться
Известный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз затроллил другого известного бойца Джастина Гэтжи, напомнив о том, как он проиграл бой россиянину Хабибу Нурмагомедову.
«Ты попался на треугольник из маунта», — написал Нейт Диаз в одной из социальных сетей.
Эта фраза стала ответом на сделанное ранее Гэтжи заявление в преддверии его боя с Чарльзом Оливейрой. Тогда Джастин сказал: «Ему придётся пройти через ад, как Хабибу Нурмагомедову…».
Поединок Гэтжи с Нурмагомедовым состоялся в октябре 2020 года, тогда Хабиб победил удушающим приёмом во втором раунде, благодаря чему защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. Для Нурмагомедова тот бой стал последним — он принял решение завершить карьеру.
Новость по темеНейт Диаз: я не буду драться с Конором, он отстой
Комментарии
- 2 мая 2022
-
08:55
-
07:58
-
00:26
- 1 мая 2022
-
23:20
-
22:24
-
21:29
-
20:11
-
19:41
-
18:23
-
17:17
-
16:33
-
16:09
-
15:26
-
15:14
-
14:19
-
13:47
-
13:12
-
12:37
-
11:40
-
11:29
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38
- 30 апреля 2022
-
23:55
-
22:36
-
21:38
Партнерский контент