«Никогда не любил ботаников». Махачев пошутил над Оливейрой и Гэтжи

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев пошутил в своих социальных сетях над нынешним чемпионом UFC бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гэтжи, бой между которыми должен состояться 8 мая на турнире UFC 274.

Россиянин прикрепил фотографии бойцов в очках и подписал их словами «Никогда не любил ботаников».

Гэтжи в последнем бою на UFC 26 победил единогласным решением судей соотечественника Майкла Чендлера. Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с американцем Дастином Порье и победил его удушающим приёмом.

Подписывайтесь на новый Telegram-канал о боевых видах спорта — Чемп Fights.