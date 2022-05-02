«Никогда не любил ботаников». Махачев пошутил над Оливейрой и Гэтжи
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Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев пошутил в своих социальных сетях над нынешним чемпионом UFC бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Джастином Гэтжи, бой между которыми должен состояться 8 мая на турнире UFC 274.
Россиянин прикрепил фотографии бойцов в очках и подписал их словами «Никогда не любил ботаников».
Гэтжи в последнем бою на UFC 26 победил единогласным решением судей соотечественника Майкла Чендлера. Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив Чендлера. Последний бой Чарльз провёл с американцем Дастином Порье и победил его удушающим приёмом.
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