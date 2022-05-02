Адесанья назвал фаворита в бою между Фергюсоном и Чендлером

Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что американец Майкл Чендлер является фаворитом в поединке с соотечественником Тони Фергюсоном.
«Будет много рубки, много ударов с обеих сторон. Я предвижу кунг-фу от Тони и удары ногами от Чендлера, потому что, насколько я помню, Фергюсон никогда их не блокирует.
Он просто принимает их, теряет баланс и бьёт. И это работает. Я ни за кого не болею в этом бою, пусть победит сильнейший. Но если бы я делал ставку, то поставил бы свои деньги на Чендлера», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.
37-летний Тони Фергюсон проиграл три последних боя. Его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. До этого у американца была серия из 12 побед подряд.
35-летний Чендлер потерпел два последних поражения от тех же Гэтжи и Оливейры. В своём первом поединке в UFC, проведённом в нынешнем году, Майкл в январе победил Дэна Хукера.
- 2 мая 2022
-
11:47
-
10:59
-
09:28
-
08:55
-
07:58
-
00:26
- 1 мая 2022
-
23:20
-
22:24
-
21:29
-
20:11
-
19:41
-
18:23
-
17:17
-
16:33
-
16:09
-
15:26
-
15:14
-
14:19
-
13:47
-
13:12
-
12:37
-
11:40
-
11:29
-
10:43
-
09:52
-
09:39
-
07:36
-
07:13
-
07:03
-
06:32
-
05:37
-
04:48
-
04:38
-
01:56
-
00:38