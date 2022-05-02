Адесанья назвал фаворита в бою между Фергюсоном и Чендлером

Новозеландский чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что американец Майкл Чендлер является фаворитом в поединке с соотечественником Тони Фергюсоном.

«Будет много рубки, много ударов с обеих сторон. Я предвижу кунг-фу от Тони и удары ногами от Чендлера, потому что, насколько я помню, Фергюсон никогда их не блокирует.



Он просто принимает их, теряет баланс и бьёт. И это работает. Я ни за кого не болею в этом бою, пусть победит сильнейший. Но если бы я делал ставку, то поставил бы свои деньги на Чендлера», — сказал Адесанья на своём YouTube-канале.

37-летний Тони Фергюсон проиграл три последних боя. Его соперниками были Джастин Гэтжи, Чарльз Оливейра и Бенеил Дариуш. До этого у американца была серия из 12 побед подряд.



35-летний Чендлер потерпел два последних поражения от тех же Гэтжи и Оливейры. В своём первом поединке в UFC, проведённом в нынешнем году, Майкл в январе победил Дэна Хукера.